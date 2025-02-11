‘Kanka olarak başladıysan öyle devam eder’

BURAY, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Ailesi alışveriş yaparken, kendisi ise basın mensuplarıyla sohbet etti. Bostancı'daki konserinden bahseden Buray, "Çok güzeldi. Ocak ayı bizler için dinlenme dönemi. Normalde hiç konser yapmıyoruz. Sahneye hasret kalmışız. Şarkı söylemekte kas hafızası... Bir bocalama geldi, sözleri unutmuşuz" dedi. Adının Nesrin Cavadzade ile aşk dedikodusuna karışması hakkında da konuşan şarkıcı, "Nesrin arkadaşım. Şu an kimseyle ilişkim yok" dedi. Buray, "Arkadaşlığın aşka dönüşeceğine inanır mısınız?" sorusuna, "Çok sanmam. Kanka olarak başladıysa öyle devam eder" yanıtını verdi.