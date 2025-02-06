Kar uyarısına rağmen kapalı gişe

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' gösterisiyle sahne aldı. İstanbul'da kar yağışı uyarısı verilmesine rağmen ünlü komedyenin hayranları salonu hıncahınç doldurdu. Sakallıoğlu kendisini izlemeye gelenlere, "Uçak seferleri iptal oldu, yollar kapanacak' dediler ama bakın salonu doldurduk. İyi ki geldiniz" sözleriyle teşekkür etti. Kuliste kendisini ziyaret edenlere ünlü komedyenin pişirdiği poğaça ve kekler ikram edildi. Sakallıoğlu, "Bir gün hayalim beni izlemeye gelen tüm hayranlarıma poğaça yapmak" dedi. Sakallıoğlu'nun gösterisi; 9 Şubat'ta Mannheim'da, 15 Şubat'ta Köln'de, 21 Şubat'ta Adana'da, 27 Şubat'ta İstanbul'da sahnelenecek.