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Giriş Tarihi: 12.10.2024

‘Karadağlı çok haklı’

‘Karadağlı çok haklı’
Oyuncu İlker Ayrık önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtımında soruları yanıtladı. Ayrık, geçtiğimiz haftalarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yaptığı "Çalışmayanların teşvikleri keseceğim" açıklamasıyla ilgili yorum yaptı. Ünlü oyuncu, "Bahsedildiği kadar çalışılmıyorsa, zaten çalışmayanın da o parayı alıp harcamaya gönlü yoktur diye düşünüyorum. Mevcut dünyada herkes çalışarak hayatını geçindirmek ister. O yüzden iki taraflı anlaşma bence mantıklı. Çalışmadığı halde parası kesilecek olanlar arasında tiyatrocular çok sona kalır aslında" diye konuştu.
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‘Karadağlı çok haklı’
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