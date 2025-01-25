‘Karadeniz’imizi dünyaya tanıtalım istiyoruz’

Oyuncu Alper Kul, 12 yıl aradan sonra yeniden Temel olarak sinemada. 'Sümela'nın Şifresi Temel' ve 'Moskova'nın Şifresi Temel' filmleri serisinin üçüncüsü 'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden' 31 Ocak'ta vizyona giriyor. Yaklaşık 12 yıl aradan sonra izleyicisiyle yeniden buluşacak olan Kul, "İlk iki filmde amacımız Trabzon'un, Karadeniz'in kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini anlatacak tanıtım filmi tadında bir fayda üretmekti. Şimdi Karadenizimizi dünyaya tanıtalım istiyoruz. Yaylalarımızın, kültürel değerlerimizin, gerçek şehir içi hayatın anlatıldığı, yaşayan bir film hayal ettik" dedi. Kul'un yanı sıra filmde, Öykü Gürman, Salih Kalyon ve Gürkan Uygun gibi isimler de rol alıyor.