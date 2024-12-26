‘Kardelenler’in ilk tanıtımı merak uyandırdı... O yemek sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!

atv ekranlarında 'Kardelenler' adında yeni bir dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'Kardeşlerim' ve 'Bir Gece Masalı' gibi birçok başarılı dizinin de yapımcısı olan NGM imzalı 'Kardelenler' ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine topladı. Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide; yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son buluyor.

O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmuyor... Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sete çıkan, yeni yılda izleyiciyle buluşacak olan dizinin kadrosunda Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi oyuncular yer alıyor.