‘Karım öğrenirse size zırnık koklatmaz’

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan, evlilik dışı doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, Neler Oluyor Hayatta'ya açıklamalarda bulundu...Antalya'da bir otelde 12 saat boyunca karşılıklı konuştuk. Ben hikayemi anlattım. Bir yandan da bana 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz' diyordu...Beni büyüten babama bir teşekkür bile etmedi. Ben kendisinden ne maddi, ne de manevi destek gördüm. Verdiği parayla sadece hayvanları besleyebiliyorum. Kendim için hiçbir şey almadım. Bana araba mı aldı, ev mi aldı? Son birkaç yıldır, ödeme yapılıyor. O da kendisi için bir akşam yemeği kadar para.Yaptığı açıklamada 'Bunları yaşadığınız için çok üzgünüm' dedi ama o şekilde davranmadı. Sadece söylemde kaldı. Biz kardeşimle çok zorluklar yaşadık. Ben çok zor ameliyatlar geçirdim, kendisi beni bir kez bile aramadı. Bana trilyonlar verse acımı dindiremez. Çocuk esirgeme kurumunda ben neler yaşadıysam, daha ağırları bana yaşatıldı.Bizi en başından beri bildiğini inkar ediyor, 'Bilmiyordum' diyor. Kendini savunmak için böyle konuşuyor. Babam benden bugüne kadar özür dilemediği için davayı açtım. Kendi eşini korurken bizi korumuyor. Bu sürecin başına geleceğini biliyordu, her şeyden haberi vardı. Çok güzel oyunculuk yaptı.Eşiyle de muhatap oldum. Birkaç saat görüştük, ilk başta çok iyi davrandı. Sonra çok ama çok kötü davrandı. "Gel bakalım sen, neden Metin Abi'nin üzerinden prim yapıyorsun. Git ananın yanına" diye tepki gösterdi.GÖKSEL Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan Metin Akpınar'ın, evlilik dışı iki kızı ve iki torunu olduğunun öğrenilmesinin ardından bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma göre 81 yaşındaki Akpınar'an Almanya'da yaşayan 39 yaşında bir de oğlu var. İki isimli olan oğlunun göbek adının da Metin olduğu konuşuluyor.