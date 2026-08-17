Karnaval havasında Ajda Pekkan konseri

Süperstar Ajda Pekkan
, geçtiğimiz gece Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir konser verdi. Her zaman olduğu gibi tüm biletlerin tükendiği gecede, Çeşme Açıkhava Ajda Pekkan hayranlarıyla dolup taştı. İzmir
'in sıcağına rağmen tıklım tıklım bir kalabalıkla karşılaşan Pekkan gördüğü bu büyük ilgi için sevenlerine "Bu sıcak yaz gününde burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Enerjiniz ve sevginiz her zaman bambaşka. Bazı geceler anlatılmaz yaşanır, bu gece de onlardan biri" sözleriyle teşekkür etti.
Yazın coşkusunu yaşatan repertuvarı ile Süperstar, kimi zaman sevenlerine duygusal anlar yaşatırken kimi zaman dans ettirdi. Karnaval havasında geçen konserde beyazlara bürünen Pekkan; şıklığı ile de göz kamaştırdı. Baştan sona kendi tasarımı ile sahneye çıkan Pekkan, aksesuarlarıyla da ilgi çekti.
Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden sanatçıya Tayland
'dan yaklaşık 1,2 milyon TL ödeyerek gençlik iksiri getirttiği iddiası soruldu. Pekkan, "Bunu ben de duydum, böyle bir şey söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri sevmem. İnsan gençliğinde neyse, DNA'sı neyse odur. Sadece ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum" dedi.