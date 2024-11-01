Katalan Müzik Sarayı’nda görkemli konser

Limak Filarmoni Orkestrası, ilk yurt dışı konserini Barselona'nın kültürel simgelerinden Palau de la Musica Catalana'da (Katalan Müzik Sarayı) verdi. Dünyanın prestijli sahnelerinden biri olarak kabul edilen Katalan Müzik Sarayı'nın tarihi atmosferinde gerçekleşen konserde, operanın dünyaca ünlü yıldızları aynı sahnede buluştu. Konserde; İtalyan Şef Francesco Ivan Ciampa yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip Katalan soprano Sara Blanch binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı.Konserden elde edilen gelir ise İspanya'da sel felaketinden etkilenen afetzedelere aktarılacak. Konseri, şirketin onursal başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Barselona Spor Kulübü Başkanı Joan Laporta ile her iki ülkenin iş, spor, sanat dünyasından pek çok davetli izledi.Limak Filarmoni Orkestrası'nın 'Akdeniz'in Büyüleyici Melodileri: Aryalar, Düetler ve Daha Fazlası' isimli ilk uluslararası konseri, Akdeniz'in zengin müzikal ve kültürel mirasından geniş bir repertuvar sunarak izleyenleri büyüleyici bir yolculuğa çıkardı. Limak Filarmoni Orkestrası ile birlikte, Katalonya'nın önde gelen orkestralarından Vallés Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin de sahne aldığı konserde, geleneksel halk ezgileri ve çağdaş eserlerden oluşan eserler de izleyicilerden büyük alkış aldı.