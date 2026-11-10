Katar’da nefes kesen mücadele

Dünyanın en prestijli motosiklet yarışlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar ayağı, Doha'da nefes kesen mücadeleye sahne oldu. 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2026 MotoGP Qatar Airways Katar Grand Prix, Lusail Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen final yarışıyla sona erdi. Dünyanın dört bir yanından motor sporları tutkunlarını buluşturan organizasyonda; 5,38 kilometrelik pistte 22 tur üzerinden koşulan gece yarışının galibi Aprilia takımından İtalyan pilot Marco Bezzecchi oldu. İspanyol yıldız Marc Marquez ikinci, Raul Fernandez ise yarışı üçüncü olarak bitirdi.

RENKLİ ANLAR

Katar'ın uluslararası spor organizasyonlarındaki iddiasını bir kez daha ortaya koyduğu MotoGP, yalnızca pistteki rekabetiyle değil, tribünlerdeki renkli atmosferiyle de dikkat çekti.

Türk oyuncuların da Visit Qatar'ın davetlisi olarak yerinde takip ettiği organizasyonda dünyaca ünlü motosiklet yıldızları Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Pedro Acosta ve Maverick Viñales de yarış boyunca hayranlarıyla bir araya geldi. Yarışların yanı sıra düzenlenen imza günleri, taraftar etkinlikleri ve Katar kültürünü tanıtan özel alanlar organizasyona ayrı bir renk kattı.

RÜSTEM PAŞA'YA BÜYÜK İLGİ

Etkinliğe katılan Ozan Güven, Ozan Dolunay, Saadet Işıl Aksoy, İlayda Akdoğan ve Selin Türkmen, yarış atmosferini yakından deneyimledi. Ozan Güven, Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Rüstem Paşa' karakteri sebebi ile Katar'da yoğun ilgi gördü.

Oyuncular, ayrıca Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu'nun garajını da ziyaret etti. Ozan Dolunay ise yarışın bitişini simgeleyen damalı bayrağı salladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör