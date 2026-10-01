Katilin gerçek yüzünü herkes görsün

'No Other Land', 'Hind'in Sesi' ve 'Naza' filmleri, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki savaş suçlarını açıkça gözler önüne serdi. Şimdi de soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kirli dosyaları, sinemaya aktarıldı. Netanyahu'nun polis sorgularından görüntüler içeren "The Bibi Files" belgeselinin yönetmeni Alexis Bloom, filmin Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) gösterimde konuştu.

Bloom, "İsrail'de işlerin kötü olduğunu biliyordum, ancak çalıştıkça durumun düşündüğümden daha kötü olduğunu gördüm. Avrupalı siyasetçilerin Netanyahu'nun kamuoyu önünde görünmeyen yüzünü tanımasına ve hakkındaki yolsuzluk davasını yeniden gündeme getirmesine katkı sağlamasını umuyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör