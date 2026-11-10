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Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:12 Son Güncelleme: 10.11.2026 11:13

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin eski eşi, komedyen ve oyuncu Russell Brand; 2004-2009 yılları arasında dört farklı kadına karşı işlediği cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından mahkum oldu. Toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brand, cezasının ardından ömür boyu "Cinsel Suçlar Sicili"ne kaydedilecek.

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Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...
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İngiliz şovmen ve oyuncu Russell Brand hakkındaki yargı sürecinde karar çıktı. Geçmişte işlediği suçlar nedeniyle hakim karşısına çıkan ve suçlu bulunduğu ilan edilen ünlü ismin alacağı ceza netleşti.

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

Brand'ın tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması, Londra'nın Southwark Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

HAKİMDEN SERT SÖZLER!

Hakim Joel Bennathan, Brand'ın söz konusu saldırılardan suçlu bulunduğunu belirterek, Brand'ın bir "cinsel saldırgan" olduğunu söyledi.

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Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

Brand'ın şöhretini, suçlarını gizlemek için kullandığını söyleyen Bennathan, sanığın 4 kadına karşı 2004-2009 döneminde işlediği suçlardan ceza alacağını belirtti.

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

Özellikle 2009'da yaşanan tecavüz olayından sonra mağdurun alkol sorunu yaşamaya başladığını ifade eden Bennathan,

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

"5 yıllık bir sürede birçok kadına karşı cinsel suçlar işlediniz.

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

Bunlardan herhangi birini önemli ölçüde azaltırsam, bu durum işlediğiniz suçların bütünüyle taşıdığı ağırlık karşısında adaleti sağlamış olmaz." diyerek indirim yapmayacağını söyledi.

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

TOPLAM 10 YIL 6 AY HAPİS VE ÖMÜR BOYU SİCİL KAYDI

Bennathan, Brand'ın farklı suçlardan toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın 3'te 2'sini cezaevinde geçireceğini kaydetti.

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

Hakim, Brand'ın cezasını yattıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerine tabi olacağını ve ömür boyu polise bazı konularda bildirim yapmanın zorunlu olduğu "Cinsel Suçlar Sicili" adıyla bilinen sisteme de kayıtlı olacağını ifade etti.

Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...

Geçen hafta görülen duruşmada, mahkeme Brand'ın 4 suçtan suçlu olduğuna, 3 suçtan ise beraatine karar vermişti.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Katy Perry’nin eski eşi hakkında flaş karar! Russell Brand 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı...
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