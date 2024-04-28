Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç: Çöp manzaralı doğalgazsız kapıcı dairesinde oturuyorum

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi gündeme bomba gibi düştü... Ev sahibinin kira tespitinin 80 bin lira olması yönünde açtığı davaya Tanyolaç'ın gönderdiği dilekçe damga vurdu. 69 yıllık binadaki dairesinin kirası için bilirkişi incelemesi yapılarak bedelin belirlenmesini talep eden Tanyolaç'ın dilekçesinde,"Gecekondudan hallice olan, tesisat sistemi çürümüş, pirelerden, farelerden, çöp kokularından üstün çaba sarf edilmesi gerekli olan, otopark hakkı bulunmayan, sokaktaki arabanın salonun içerisinde olduğu, güvenliksiz daireye ilk başta tek taraflı olarak 45 bin lira istenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu rakamın üstünden 4 ay geçmesine rağmen bu bedelin 80 bin liraya çıkarılmasına ilişkin dava açılması fahiş ve son derece kötü niyetlidir" denildi.Dilekçede ev sahibinin Bebek'teki emsal teşkil ettiği iddiasıyla sunduğu, değeri 100 bin ile 200 bin lira arasında değişen kiralık daire ilanlarının hiçbirinin kendi oturduğu daireyle aynı olmadığı ifade edildi. Ev sahibinin, dairenin Bebek Mahallesi'nde bulunmasını adeta bir silah gibi kullandığını söyleyerek, "Sanki daire son derece nezih ve lüks bir daireymiş gibi mahkemede algı oluşturmaya çalışmıştır. Ancak daire, tıpkı davacının kendi dava dilekçesinde belirttiği gibi gecekondudan hallicedir" denildi. Tanyolaç dilekçesinde, örnek sunulan dairelerin tamamının kendisininkinden büyük, giriş katının üzerinde katlar bulunan, en az 2 banyolu, doğalgazlı, Boğaz manzaralı lüks daireler olduğu aktarıldı.Tanyolaç'ın evinin Bebek'te bulunan diğer daireler gibi doğalgazlı olmadığı, mutfakta tüp, banyoda ise sıcak su elde edebilmek için termosifon kullandığı ve tek banyolu bir evde yaşadığı belirtildi. Dairenin salonundan apartmanın bahçesine açılan pimapen bir pencere olduğunu söyleyen Tanyolaç, kapıcı girişi ve kapıcı dairesiyle yan yana oturduğunu aktardı.Dilekçede, giriş katta bulunan dairenin Tanyolaç'ın mahrem alanını çok fazla kısıtladığı, ona güvenli bir yaşam alanı sağlamadığına dikkat çekilerek, dairenin aslında kapıcı dairesi olduğunun altı çizildi. Tanyolaç'ın evin giriş kat olması nedeniyle perdeleri rahatça açıp, evin içini serbestçe güneş ışığıyla aydınlatamadığı da aktarıldı. Tanyolaç ayrıca binanın depremde yıkılma riskinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" dedi.TANYOLAÇ'IN dilekçesine göre çöp konteyneri, binanın sokağa açılan cam kapısına yakın olduğundan yaz aylarında konteynera doluşan sinekler, böcekler ve fareler, Tanyolaç'ın evine dadanıyor. Sokak kedilerinin pireleri yüzünden evin de pirelendiği, tüm bunlar nedeniyle daireyi ilaçlatmak zorunda kaldığı hatırlatıldı. En son ilaçlandığında 3 ay sonunda haşerelerden kurtulabildiği de dilekçede kendisine yer buldu.