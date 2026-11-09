Kaya Çilingiroğlu’nun vale isyanı

Kaya Çilingiroğlu'nun "Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum. Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor!" sözleri yeni bir tartışma başlattı. Biz de bu açıklama sonrası araştırma yaptık. Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da, birçok restoran ve eğlence mekanı var. Özellikle Boğaz hattında ve şehrin turistik bölgelerinde yapılan ziyaretlerde, en çok arabanın nereye bırakılacağı sorun oluyor. Bunun en iyi çözümlerinden birisi, verilen vale hizmeti. Araç kalabalığından dolayı park yerinin bulunmaması, vale hizmetini neredeyse zorunlu hale getiriyor.

45 BİN VALE VAR

Peki bu hizmeti sağlayan valeler ne kadar ücret alıyor? Tüm Vale İşletmeleri ve Çalışanları Derneği'nin verilerine göre İstanbul'da 45 bin kişi vale olarak hizmet veriyor. Türkiye genelinde bu sayı 100 bini. İstanbul'da özellikle Boğaz hattı, Nişantaşı, Ulus ve Etiler gibi semtlerde vale ve otopark ücretleri astronomik. Bazı otellerde vale hizmeti 2 bin liradan başlayıp 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Bir vale yoğun semtlerde 100 araca hizmet veriyor. Paranın büyüğünü patron alırken valeler aylık 80 bin lira kazanıyor. İTO ve İstanbul Valiliği'nin belirlediği tavan ücreti bölgelere göre değişiyor. Nişantaşı ve Etiler gibi bölgelerde 510 TL'den başlıyor. Boğaz'daki lüks otellerde vale fiyatları park ücretiyle 3 bin liraya kadar çıkıyor.

HASTANELERDE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Valeler en çok günde 8 saat hizmet verilen hastanelerde çalışmak istiyor. İstanbul gibi 24 saat yaşayan bir metropolde çalışma süreleri, valeler için 12 bazen de 15 saati buluyor. Gecenin sonunda ise alkol alan bazı müşteriler, 3-4 bin TL karşılığında evine giderken, bu rakam Anadolu yakasına geçişlerde 5-7 bin TL'yi buluyor.