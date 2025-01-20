‘Kaygı olmazsa iyi işler ortaya çıkmaz’

Rapçi Motive, Sarıyer'deki bir kültür sanat merkezinde sahne aldı. Konser alanının ortasında dev bir küpün açılmasıyla sahneye çıkan Motive, konser öncesi gazetecilerle konuştu. Ünlü rapçi, "2025'in ilk konseri olduğu için ayrı bir heyecan yaşıyorum.

Umarım bu sahneleri bütün yıl boyunca yapmaya devam ederiz" dedi. 25 Ocak'ta Bostancı'da konser verecek olan Motive, "Büyük konserler kaygıya sebep oluyor mu?" sorusuna "Tabii ki kaygı uyandırıyor. Bu kolay bir iş değil. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Kaygı olmazsa işimizin kusursuzluğu ve kalitesi törpülenir. Kaygı sayesinde nitelikli işler yapabiliyoruz" diye cevap verdi.