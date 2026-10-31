"Kayınvalideme ev aldım" demişti! Ebru Şallı davasında Uğur Akkuş'a yargı şoku!

ŞİDDET İDDİALARI VE MAL PAYLAŞIMI KRİZİ BÜYÜYOR

Ebru Şallı'nın karşı boşanma davasında öne sürdüğü sarsıcı iddialar ise magazin dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yıllarca süren evliliği boyunca sadece ekonomik manipülasyonlara değil, aynı zamanda ağır fiziksel ve psikolojik şiddete de maruz kaldığını belirten Şallı, tüm yasal haklarını sonuna kadar arayacağını kararlılıkla ifade etmişti.