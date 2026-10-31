"Kayınvalideme ev aldım" demişti! Ebru Şallı davasında Uğur Akkuş'a yargı şoku!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmiş ancak büyük umutlarla başlayan bu evlilik zamanla geri dönülmez bir çıkmaza girmişti. 2024 yılının sonlarında Uğur Akkuş'un Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açmasının ardından, Ebru Şallı da sessizliğini bozmuştu.
Ünlü model, 2025 yılının Şubat ayında "fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet" gördüğü gerekçesiyle karşı boşanma davası açarak magazin gündemine kelimenin tam anlamıyla damgasını vurmuştu. İkilinin karşılıklı suçlamalarıyla devam eden bu çekişmeli süreç, her geçen gün yeni bir krizle alevleniyor.
Son olarak Uğur Akkuş, hukuki stratejisini genişleterek eşi Ebru Şallı'nın annesi Safiye Şallı'yı yasal olarak hedef aldı. Ünlü iş insanı, evlilik birliği devam ederken kayınvalidesi Safiye Şallı'ya Bodrum Gündoğan'da lüks bir ev satın aldığını ve ayrıca yatırım amaçlı olarak yüklü miktarlarda para gönderdiğini ileri sürdü. Bu ağır iddiaların hemen ardından harekete geçen Akkuş, mal paylaşımı davası kapsamında söz konusu varlıkların tespit edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.
MAHKEMEDEN UĞUR AKKUŞ'A SOĞUK DUŞ
Uğur Akkuş'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, oldukça dikkat çekici talepler yer alıyordu. Dilekçede, "Ebru Şallı'nın şahsi ve ticari hesaplarının bulunduğu bankalara müzekkere yazılarak, 2019 ile 2025 yılları arasında annesi Safiye Şallı'ya gönderilen para çıkış hareketlerinin detaylı bir şekilde incelenmesini ve tespitinin yapılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Akkuş cephesi, bu hamleyle boşanma sürecindeki mal paylaşımında elini güçlendirmeyi ve aile üyelerine gizlice aktarıldığını iddia ettiği paraların peşine düşmeyi hedefliyordu. Ancak mahkeme, bu talebi titizlikle değerlendirdikten sonra Akkuş'un hiç beklemediği bir karara imza attı.
RET KARARININ GEREKÇESİ BELLİ OLDU
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen 'ev tespit' davasında nihai karar açıklandı. Kararda, Uğur Akkuş'un kayınvalidesinin banka hareketlerinin incelenmesi ve gayrimenkullerin tespiti yönündeki talebinin, asıl konu olan ana boşanma davasıyla doğrudan bir hukuki bağı bulunmadığı belirtildi. Mahkeme, delil tespiti talebinin yasal şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle Uğur Akkuş'un Safiye Şallı'ya açtığı bu kritik davayı kesin olarak reddetti. Alınan bu ret kararı, ünlü iş insanının hukuki planlarında büyük bir yara açtı.
ŞİDDET İDDİALARI VE MAL PAYLAŞIMI KRİZİ BÜYÜYOR
Ebru Şallı'nın karşı boşanma davasında öne sürdüğü sarsıcı iddialar ise magazin dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Yıllarca süren evliliği boyunca sadece ekonomik manipülasyonlara değil, aynı zamanda ağır fiziksel ve psikolojik şiddete de maruz kaldığını belirten Şallı, tüm yasal haklarını sonuna kadar arayacağını kararlılıkla ifade etmişti.