Kazandıkları ödülü çocuklara bağışladılar

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu, atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel' programında ünlü sanatçılar Mazhar Alanson ile Fuat Güner yarıştı. 300 bin TL kazanan ikili, ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacaklarını söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Alanson ile Güner'e bu bağış için teşekkür ederek şunları söyledi: "Yarınlar için umudumuz olan yavrularımızın hepimize emanet olduğu bilinciyle gösterdikleri hassasiyet her türlü takdiri hak ediyor. Bu örnek tavırları dolayısıyla kendilerini gönülden kutluyor, Bakanlığımız ve çocuklarımız adına teşekkür ediyorum."