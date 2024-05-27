‘Kazaya sebep olmadım ama zararı karşılayacağız’

Sinan Akçıl konser için gittiği İzmir'de, konser alanının karşısındaki kız yurdunda bulunan öğrencilerin tezahüratları üzerine yanlarına gitti. Hayranları ile fotoğraf çektiren Akçıl, konser alanına gitmek üzereyken araç kullanan başka bir hayranı heyecandan frene basınca diğer araçla çarpıştı. Yaşanan bu olay sonrasında sosyal medyada 'Akçıl umursamadı kazayı' diye algı operasyonu yapılınca ünlü popçu sessizliğini bozdu.Akçıl, olayı şu sözlerle anlattı: "Öğrenci yurdundaki hayranlarımla sohbet ettikten sonra karşıya geçerken o sırada beni izleyen arabalardan birine başka bir araç çarptı. Ekiptekilere 'Hemen ilgilenin, sahneye çıkıyorum' dedim.Sonra kazaya karışanlarına yanına gittim, 'Ben sahneye çıkmalıyım ama seni mağdur etmeyiz' dedim, benim sucum olmamasına rağmen... Kendisi de 'Abi ben seni çok seviyorum' dedi. Ertesi gün ofise davet ettik, İzmir'deki zararı karşılanacak. Birkaç geri zekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Kazaya ben sebep olmadım. Yürüdüğüm yer konser alanıydı. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım, kralı gelse de..."