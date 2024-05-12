Eurovision’da işgalcilere sessiz protesto

68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın finali İsveç'in Malmö kentinde yapıldı. 37 ülkenin katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'yi temsil eden Nemo, 'The Code' isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.Ödülünü, geçen yıl yarışmanın kazananı İsveçli şarkıcı Loreen'den alan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder" dedi. Yarışmada Hırvatistan 547 puanla ikinci, Ukrayna 453 puanla üçüncü oldu. Günlerdir dünyanın dört yanından sanatçıların ve halkın diskalifiye edilmesi için çağrıda bulunduğu İsrail ise yarışmayı 375 puanla beşinci sırada tamamladı. İsrail karşıtı protestolara sahne olmaması için özel önlemlerin alındığı yarışmanın final gecesinde performans sergileyen sanatçıların birçoğu İsrail'in zulmüne farklı şekillerde tepki gösterdi.İtalya'yı temsil eden Angelina Mango, siyah kıyafet ve İtalya bayrağı ile sahnedeydi. Renk kombinasyonuyla birlikte ortaya Filistin bayrağı çıktı. İsrail'i protesto eden bir başka isim ise, Portekiz temsilcisi Lolanda'ydı. Şarkıcı kefiye desenli tırnaklarıyla dikkat çekti.İsrail merkezli KANN ajansı ise 'Lolanda'nın bu tırnaklarla çıkması İsraillileri çok üzdü' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Öte yandan bu yıl ödül verecek olan İsveçli Loreen'den de İsrail'e bir tepki geldi. Loreen, yarışma öncesi, İsrail'in birinci gelmesi halinde ödülü takdim etmeyeceğini organizasyona bildirdi.Flamanca yayın yapan Belçika'nın VRT televizyonu ise, Eurovision'un finalinin başlangıcında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Kanalın yayımladığı mesajda "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes" ifadeleri yer aldı.Golan, 'Kasırga' adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı. Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca 'Filistin' sloganları atıldı. İsrailli şarkıcı yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.