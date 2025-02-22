Kemanı bir aşk olarak gördüm

Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, keman virtüözü, müzisyen Prof. Dr. Cihat Aşkın'ı ağırladı. Sekiz yaşında ilk bestesini yapan müzisyen, "Müzik yeteneğiniz doğuştan mı?" sorusu üzerine, "Geceleri radyo dinleyerek uyurdum, tüm müzik radyolarını takip eder, kendi kendime müzikler uydurmaya çalışırdım. 8 yaşında, Ziya Osman Saba'nın İstanbul şiirine bir melodi besteledim. Bu benim ilk bestem oldu" cevabını verdi. Kemanı kendi seçtiğini belirten sanatçı, konservatuvarda kemana başladığı ilk gün şu düşünceye kapıldığını dile getirdi: "Ya bu işte çok iyi olmalıyım ya da hiç olmamalıyım. Kemanı hep bir aşk olarak gördüm ve öyle devam ettim."