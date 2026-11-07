Kenan gerçeklerin peşine düştü!

Atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', önceki akşam sekizinci bölümüyle ekrana geldi. Dizi; FIFTY5 BLUE TR tarafından alınan verilere göre gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde üç kategoride de en çok izlenen dizi oldu. Bölümde; Leyla'yı Teneke Mahallesi'nden zorla arabasına bindirip dağ evine götüren Kenan, Hanzade'den ayrılıp onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Leyla, Berlin'de kendisine kurulan tuzağı anlatmasına rağmen Kenan'ın hâlâ şüphe duyduğunu görünce onun sevgisine de inanamayacağını söyledi. Dağ evinden ayrılmak isteyen Leyla'yı Kenan engellemeye çalıştı. İtişme sırasında yere düşen bıçağı alan Leyla, Kenan'dan yaklaşmamasını istedi. Kenan bıçağı elinden almak isterken kazayla yaralandı.

Ceyhun, Kenan ameliyata alındıktan sonra Leyla'yı korumak için suçu üstlenmeye karar verdi. Kenan, polise Ceyhun'la iş yüzünden tartıştıklarını, eline bıçak alıp onu tehdit ettiğini ve Ceyhun bıçağı almaya çalışırken kazayla yaralandığını söyledi. Leyla'nın ise içeride uyuduğunu ve hiçbir şey görmediğini söyleyerek onu olayın dışında tuttu. Kenan'ın ifadesinin ardından Atahanlıların konağına gelen polis, suçu üstlenen Ceyhun'u gözaltına aldı. Taburcu olmayı beklemeden hastaneden ayrılan Kenan, kimseye görünmeden konağa gidip Suzi'yi Varda Köprüsü'ne götürdü. Suzi, Leyla'yı suçlamayı sürdürdü. Kenan, Suzi'yi sıkıştırıp Leyla'ya tuzağı kimin kurduğunu sordu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör