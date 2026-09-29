’Kendi annelerimiz kadar saçımızı süpürge etmiyoruz’

Oyuncu Saadet Işıl Aksoy gece yarısı 6 yaşındaki kızı Marisa için sulu köfte yaptığı videoyu paylaştı. Oyuncu, bir yandan da annelikle ilgili itirafta bulundu:

TERAPİ GİBİ

"Çalışan annelerin gerçeği bu. Yarın akşam için sulu köfte yapıyorum okuldan gelince yesin diye. Ben büyürken annem de böyleydi. Çok yoğun çalışıyordu. Gece gelip yemek yapardı, evi toparlardı. O dönemin anneleri kadar saçımızı süpürge ediyor muyuz, bundan pek emin değilim. Ama etmiyoruz bence. Annem dizlerinin üzerinde yerleri silerdi, ben öyle değilim. Bebekliğinden beri evladımın yemeklerini hep ben yaptım ama, ne kadar yoğun olursam olayım, buna özellikle dikkat ettim. Bu bana terapi gibi geliyor. Kendi yaptığım yemeği çocuğuma yedirme düşüncesi bana iyi geliyor. Yemeği başkası yaptığında da kızım anlıyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör