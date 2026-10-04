Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar, Kapadokya'daki dizi çekimlerine verilen kısa arada İstanbul'a geldi. Yakın bir arkadaşının doğum gününe katılmak ve iş görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'da olduğunu belirten Karalar, aşk hayatındaki mutlu gelişmeyi de ilk kez paylaştı. Oyuncu, "Hayatımda birisi var, kendi aramızda söz taktık. Haber çıkınca da annem sizi arar, çünkü henüz kimsenin haberi yok" dedi. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Karalar, evlilik sorularına "Kısmet, inşallah" yanıtını verdi.