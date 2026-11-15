Kendi onurundan çok ülkesinin onuruna düşkündü

ULUSAL sinema anlayışının öncülerinden Halit Refiğ, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 'Bir Düşünce Adamı Olarak: Halit Refiğ' programında anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki buluşmada, yönetmenin yazılarından oluşan 'Tek Umut Türkiye' kitabı ele alındı. Gülper Refiğ, eşinin kendi kültürünü ve toplumunu anlatan bir sinema kurmak istediğini belirterek, "Kendi onurundan çok ülkesinin onuruna düşkün bir insandı. Türkiye'nin geleceğinden hiçbir zaman umudunu kesmedi" dedi. Gazeteci yazar Ali Saydam, Refiğ'le tanışmasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi. "İyi ki hayatımdan geçmiş. Ben ondan yaşamayı öğrendim" diyen Saydam, yönetmenin bağımsızlığına düşkünlüğünü vurguladı. Sinemacı Emine Uysal Berger ise Refiğ'in fikirlerini filmlerine taşıdığını belirterek, "Bence onu sinemacı ve düşünce adamı olarak ayırmak mümkün değil" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör