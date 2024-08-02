‘Kendimi 30’lu yaşlarda hissediyorum’

Türk sanat müziğinin ünlü sesi Kamuran Akkor çifte kutlama yaptı. Temmuz doğumlu olan sanatçı yeni yaşının yanı sıra dijital platformda müzikseverlerle buluşan yeni şarkısı 'Beni Bi' Sal'ı tatilde olduğu Bodrum'da kutladı. Kutlamada kızı Menekşe Uçaroğlu Şenay, damadı Onur Şenay, torunu Cengiz Orhonlu'nun yanı sıra dostları da sanatçıyı yalnız bırakmadı. Akkor, "Yaşımı soran oluyor. Sanatçılar yaşımızı hissettiğimiz olarak söyleriz. Bu sanatçıyı motive eder. Ben de kendimi 30'unda hissediyorum" dedi.