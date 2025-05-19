Keremcem’in Ege Turnesi belgesel oluyor!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Keremcem, müzikal yolculuğuna bir belgeselle yeni bir boyut kazandırıyor. Sanatçının Ege Turnesi, bir belgesel projesine dönüşüyor. Keremcem'in Ege Turnesi, 21 Mayıs'ta Aydın'da başlayacak; sırasıyla Isparta, Denizli, İstanbul, Muğla ve Manisa konserleriyle devam ederek, 31 Mayıs günü Manisa'da son bulacak. Keremcem'in sahnedeki enerjisinin yanı sıra, yolculuk sürecinde yaşananlar, üniversitelerde öğrencilerle yapılan söyleşiler, sahne arkasındaki hazırlıklar ve izleyici röportajları bu belgeselde izleyiciyle buluşacak.