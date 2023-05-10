‘Kibariye’nin bilinci yerinde, gözlem altında’

Mersin'de sahne alan Kibariye, önceki gün bir hayranı yüzünden sahneden aşağıya düştü. Ünlü şarkıcı, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde.Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Kibariye'nin menajeri de sanatçıyla ilgili şu paylaşımı yaptı: "Kibariye sahnede yaşadığı kaza sebebi ile hastanede tedbiren gözlem altındadır. Hayati bir durumu yok. Müşahede sonrası taburcu edilecek."