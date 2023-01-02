Kıbrıs zirvesi

Kendi ismini taşıyan güzellik merkezinin sahibi Neslim Güngen, Kıbrıs'ta 3 gece 4 gün süren bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Güngen, 100 Şube Franchise Buluşması adıyla düzenlenen bayileri bir araya getiren etkinliğin ilk akşamında Işın Karaca sahne aldı. İkinci günde Neslim Güngen yeni albümünün şarkılarını ilk kez Kıbrıs'ta seslendirdi. Ardından şarkıcı Oğuzhan sahne aldı.Daha sonra Tuğba Ekinci seslendirdiği şarkılarıyla misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı. Son gün ise Türk müziğinin iki büyük ismi İrem Derici ve Sinan Akçıl konseri gerçekleştirildi. Seyirciler arasında Kurtuluş Kuş- Burak Bulut gibi şarkıcıların yer aldığı organizasyonun son akşamının sürpriz bir konuğu daha vardı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar özel davetli olarak geceye katıldı. Etkinlik alanına 10. Yıl Marşı ile giren Tatar, konuşmasında Türkiye ve Kıbrıs'ın kardeşliğine vurgu yaptı.