Kıbrıs’ta tarih ve lezzet buluştu

Kuzey Kıbrıs turizminin köklü tesislerinden Merit Crystal Cove, dokuz ay süren yenilenme çalışmalarının ardından kapılarını bu kez gastronomi dünyasının önemli isimlerine açtı. Türkiye'nin önde gelen gastronomi yazarları ve uzmanlarının katıldığı organizasyonda, Kıbrıs mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri modern sunumlarla buluştu. Kuzey Kıbrıs, son yıllarda denizi, tarihi ve eğlence hayatının yanı sıra gastronomisiyle de turizmde öne çıkıyor. Adanın bu alandaki potansiyelini tanıtmak amacıyla Merit Otelleri ile Sözen Grup işbirliğinde düzenlenen gastronomi buluşması, Türkiye'nin tanınmış gastronomi yazarlarını ve sektör temsilcilerini Girne'de bir araya getirdi. Üç gün süren organizasyonda Merit Crystal Cove, Merit Royal ve Merit Park otellerinin mutfakları, Kıbrıs'ın geleneksel yemeklerini farklı yorumlarla konuklarına sundu.

11 AŞAMALI

Organizasyonun en dikkat çekici buluşması, yaklaşık dokuz aylık yenilenme sürecinin ardından yeniden hizmete giren Merit Crystal Cove'da gerçekleşti. Otelin Zephyros Balık Restoranı'nda Executive Chef Vural Bayar tarafından hazırlanan 11 aşamalı özel tadım menüsü, Kıbrıs mutfağının yerel ürünlerini modern gastronomi anlayışıyla buluşturdu. Merit Park'taki buluşmada ise Executive Chef Ceyhun Atalay'ın hazırladığı Kıbrıs pidesinde ızgara hellim, şeftali kebabı ve yöresel mezelerden oluşan menü konuklara sunuldu. Gastronomi programının son bölümünde molehiya, pirohu, kleftiko, kolokas ve Kıbrıs köftesi gibi geleneksel yemeklerin yanı sıra nor böreği, şamişi, paluze ve gullurikya gibi adaya özgü tatlılar tanıtıldı.

1974'TEN BUGÜNE...

Gastronomi buluşmasına ev sahipliği yapan Merit Crystal Cove'un geçmişi ise Kuzey Kıbrıs turizminin dönüşümünü gözler önüne seriyor. NET Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve gastronomi yazarı Reha Arar'ın aktardığı bilgilere göre tesis, Mayıs 1974'te Zephyros Hotel adıyla hizmete açıldı. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından faaliyetlerine ara veren otel, bir dönem eğitim merkezi olarak kullanıldı. Daha sonra iş insanı Asil Nadir tarafından 49 yıllığına kiralanan tesisin yeniden turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Ancak yatırım tamamlanamadı. Otelin kaderi 1997'de NET Holding'in devreye girmesiyle değişti. Besim Tibuk'un girişimleriyle holding bünyesine katılan tesis, üç yıl süren çalışmaların ardından 23 Eylül 2000'de Merit Crystal Cove adıyla yeniden kapılarını açtı.

DOKUZ AYDA YENİDEN DOĞDU

Aradan geçen 26 yılın ardından Merit Crystal Cove bir kez daha kapsamlı bir değişim geçirdi. Yaklaşık dokuz ay süren çalışmalar kapsamında otelin odaları, restoranları, sosyal alanları ve ortak kullanım bölümleri yenilendi. Reha Arar, otelin geçmişinin Kuzey Kıbrıs turizminin gelişiminden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, yenilenme sürecinin yalnızca fiziki değişim olmadığını, değişen turist beklentilerine cevap verme amacı taşıdığını vurguladı. Arar'a göre tesisin yarım asrı aşan geçmişi, adanın turizm alanında geçirdiği dönüşümün de önemli bir tanığı.

HEDEF GASTRONOMİ TURİZMİ

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Reha Arar, yerel lezzetlerin gastronomi uzmanlarıyla buluşturulmasının adanın uluslararası tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti. Merit Park Genel Müdürü Alper Pınar da otelde son iki yılda gerçekleştirilen yenilikleri anlatarak İtalyan mutfağından deniz ürünlerine, kebaplardan Kıbrıs mezelerine farklı restoran konseptlerini tanıttı.