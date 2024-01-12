Kimse umurumda değil canım ne isterse onu paylaşırım

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, kıvırcık saçlarıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Yeşilçay, "Bu yıkayana kadar kalan bir model. Zaten saçlarımı çok sık yıkayan birisi değilim. Kendi yağı da lazım saça bence.Bazen 5 gün, bazen de 1 hafta sonra yıkarım. İnce detaylar var böyle" dedi. Yeşilçay'ın bu sözleri Tülin Şahin, Hadise ve Kim Kardishian'ın açıklamalarını akıllara getirdi. Şahin saçlarını haftada bir gün, Kardashian 5 günde bir, Hadise ise 10 günde bir yıkadığını belirtmişti. Bu arada Yeşilçay, sosyal medya paylaşımları hakkında da şunları söyledi: "Sosyal medyayı kullanmaya bayılıyorum. Evdekiler de bu konuda çok uyumlu. Söylüyorum, 'Yapalım hemen' diyorlar. Yakın çevremden neden böyle şeyler yapıyorsun diyenler de oldu ama bana ne! Canım ne istiyorsa onu yaparım, canıma güveniyorum."