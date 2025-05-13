Kiracısıyla adliyelik oldu

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş'ta oturan kiracısıyla mahkemelik oldu. Geçtiğimiz yıl, kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden Arduç, üç ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yapıldığını belirtti. Ünlü oyuncunun bu durumu kiracısına iletmesine rağmen herhangi bir olumlu dönüş alamadı.

'MECBUR KALDIM'

Talebinin yanıtsız kalması üzerine yasal yollara başvuran Arduç, icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı. Arduç, mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik ödeme yapması üzerine kiracısına icra takibi başlattığını ifade etti. Kiracısının buna itiraz etmesi üzerine dava açmak zorunda kaldığını belirten Arduç, dilekçesinde uğradığı zararın giderilmesini talep etti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.