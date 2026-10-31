Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Feri Cansel'in hayatında iz bırakan isimlerden biri de Yeşilçam'ın efsanesi Yılmaz Güney oldu. Çirkin Kral'a gönlünü kaptıran Cansel, 1969 yılında Güney'in yazıp yönettiği Bir Çirkin Adam filminde rol aldı. 1970 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere üç ödül kazanan yapım, oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahipti. Ancak Cansel, Yılmaz Güney'le evlilik hayalleri kurarken beklediği mutluluğa kavuşamadı ve sevdiği adam tarafından terk edildi.