Haberler Günaydın Haberleri Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam'ın esmer güzeli Feri Cansel'in hayat hikayesi yürek yaktı...
Giriş Tarihi: 31.10.2026 15:20

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam'ın esmer güzeli Feri Cansel'in hayat hikayesi yürek yaktı...

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Feri Cansel, rol aldığı sayısız filmle sinema tarihine adını yazdırdı. Ancak perde arkasında onu bekleyen hayat, beyazperdedeki ışıltılı görüntüsünden çok uzaktı. Başarılı oyuncu, henüz 39 yaşındayken kıskançlık krizine giren sevgilisinin kurşunlarına hedef oldu. En acısı ise bu korkunç olayın kızının gözleri önünde yaşanmasıydı. İşte Feri Cansel'in hafızalardan silinmeyen, gözyaşlarıyla dolu yaşam öyküsü...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE AYKAŞ MERVE AYKAŞ Günaydın
Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...
  • ABONE OL

1970'li yıllarda Yeşilçam'ın dikkat çeken yıldızları arasında yer alan Feri Cansel, rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Ancak ünlü oyuncunun özel hayatı, yaşadığı acılarla dolu bir hikâyeye dönüştü. Henüz 39 yaşındayken kıskançlık nedeniyle öldürülen Cansel'in ölümü günlerce gündemden düşmedi. Kızının gözleri önünde hayattan koparılan Yeşilçam yıldızının trajik yaşam öyküsü bir kez daha yürekleri burkuyor.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

1944 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Feriha Cansel, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan vamp kadın karakterlerine hayat verdi. Sinema dünyasında Feri Cansel adıyla tanınan oyuncu, güzelliği ve cesur rolleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

APARTMAN GÖREVLİSİYLE ANLAŞMALI EVLİLİK YAPTI

Feri Cansel, ilk evliliğini Britanya vatandaşı bir isimle yaptı. Bu evliliğinden Zümrüt adını verdiği bir kızı dünyaya geldi. Ancak evliliğinin sona ermesinin ardından Türkiye'de kalmak isteyen Cansel, Türk sinemacılarıyla tanışıp görüşmeye başladı. Oyuncu, Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yaptığı iddiasıyla da gündeme geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Feri Cansel, 1964 yılında Kan ve Gurur adlı filmde üstlendiği küçük rolle Yeşilçam'a ilk adımını attı. Ancak figüranlık yaparak kazandığı para geçimini sağlamaya yetmeyince farklı bir iş arayışına girdi. Bir süre sonra Parisien adlı kulüpte çalışmaya başlayan Cansel, sinema kariyerini sürdürürken hayatını kazanmanın yollarını da aradı.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

"KASIMPAŞALI EMMANUELLE"

1960'lı ve 1970'li yıllarda dönemin popüler yapımlarında kamera karşısına geçen Feri Cansel, kendine özgü tarzıyla kısa sürede fark yarattı. Erkeksi tavırları ve konuşma biçimiyle dikkat çeken oyuncu, sinema dünyasında "Kasımpaşalı Emmanuelle" lakabıyla anılmaya başladı.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

YILMAZ GÜNEY İLE EVLİLİK HAYALLERİ KURARKEN TERK EDİLDİ

Feri Cansel'in hayatında iz bırakan isimlerden biri de Yeşilçam'ın efsanesi Yılmaz Güney oldu. Çirkin Kral'a gönlünü kaptıran Cansel, 1969 yılında Güney'in yazıp yönettiği Bir Çirkin Adam filminde rol aldı. 1970 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere üç ödül kazanan yapım, oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahipti. Ancak Cansel, Yılmaz Güney'le evlilik hayalleri kurarken beklediği mutluluğa kavuşamadı ve sevdiği adam tarafından terk edildi.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

KISKANÇLIK CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ

Feri Cansel, 1979 yılında konser için gittiği İzmir'de ticaretle uğraşan Melih Ük ile tanıştı. Kısa sürede birbirlerine aşık olan ikilinin ilişkisi, Ük'ün İstanbul'a taşınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, Moda'da Zümrüt adını verdikleri bir market açarak ticarete de atıldı.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Feri Cansel, bu kez hayatının gerçek aşkını bulduğuna inanıyordu. Kızı Zümrüt başta olmak üzere yakın çevresindeki pek çok kişi de Cansel ile Melih Ük arasındaki güçlü bağa dikkat çekiyor, ikilinin birbirine büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu dile getiriyordu.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

1983 yılında gazinolarda sahne alarak geçimini sürdüren Feri Cansel, aynı yıl ağustos ayında Bursa Köşk Gazinosu ile anlaşma yaptı. Ünlü oyuncu, burada gerçekleştireceği program karşılığında 13 milyon lira alacaktı.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

1 Eylül akşamı Bursa'ya gitmek için hazırlıklarını tamamlayan Feri Cansel, ertesi sabah yola çıkacaktı. Cihangir Akyol Sokak'taki evinde kızı Zümrüt ve arkadaşları Pakize Songül Hay ile Seyfi Dursunoğlu'yla bir araya gelen oyuncu, gece boyunca sohbet etti. İlerleyen saatlerde eve Melih Ük'ün gelmesiyle gecenin seyri değişti.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

OLAY GECESİNİ FERİ CANSEL'İN KIZI ŞÖYLE ANLATMIŞTI:

"Annem bazı şahsi eşyalarını almak için gelen Melih'le tartışırken ben odamdan çıktım. Annem ağlıyordu. Bir ara içeri girdim. Melih'in elinde silah vardı. Önce şakayla annemi korkuttuğunu sanmıştım. Silah sesleriyle içeri tekrar girdiğimde annemin duvara sürtünerek yere düştüğünü gördüm.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Tekrar silah patladı ve şuursuzca annemin üzerine kapandığımı hatırlıyorum. Bu ara namludan çıkan kurşunlardan biri alnımı sıyırarak geçmişti."

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Feri Cansel'in cüzdanından Ük'ün üç yaşındaki çocukluk resmi çıkmıştı. Yakınları aralarında topladığı parayla cenazesini Kıbrıs'a gönderdiler. Lefkoşa Mezarlığı'nda bir kaç eski tanıdığının katıldığı bir cenaze namazının ardından sessizce toprağa verildi.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

YEŞİLÇAM'IN İLK SİLİKON TAKTIRAN OYUNCUSU

Türk sinemasının ilk silikonlu göğüslere sahip olan güzel oyuncusu Feri Cansel birçok ünlünün aksine yaptırdığı estetik operasyonu gazetelerde yayınlatarak ilan eden ilk kişidir.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Feri Cansel'in kendisi gibi oyuncu kızın Hababam Sınıfı'nın yıldız ismiymiş.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

FERİ CANSEL'İN KIZI ZÜMRÜT CANSEL...

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 59 yaşında.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

İşte akraba olduğuna şaşıracağınız diğer ünlü isimler...

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Hayati Hamzaoğlu-Deniz Hamzaoğlu

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Ali Şen-Şener Şen

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Nubar Terziyan-Fedon Kalyoncu

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Nilgün Bubikoğlu-Gülşen Bubikoğlu

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Ercan Yazgan - Billur Yazgan

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Necdet Tosun-Erdal Tosun-Gürdal Tosun

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Bilal İnci - Elif İnci

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Macit Flordun -Tardu Flordun

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Halit Kut-Burak Kut

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Şener Şen-İnci Şen

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Avni Dilligil-Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

Muharrem Gürses- Atilla Arcan

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam'ın esmer güzeli Feri Cansel'in hayat hikayesi yürek yaktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA