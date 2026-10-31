Kıskançlık cinayetinin kurbanı olmuştu! Yeşilçam’ın esmer güzeli Feri Cansel’in hayat hikayesi yürek yaktı...

1970'li yıllarda Yeşilçam'ın dikkat çeken yıldızları arasında yer alan Feri Cansel, rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Ancak ünlü oyuncunun özel hayatı, yaşadığı acılarla dolu bir hikâyeye dönüştü. Henüz 39 yaşındayken kıskançlık nedeniyle öldürülen Cansel'in ölümü günlerce gündemden düşmedi. Kızının gözleri önünde hayattan koparılan Yeşilçam yıldızının trajik yaşam öyküsü bir kez daha yürekleri burkuyor.
1944 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Feriha Cansel, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan vamp kadın karakterlerine hayat verdi. Sinema dünyasında Feri Cansel adıyla tanınan oyuncu, güzelliği ve cesur rolleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
APARTMAN GÖREVLİSİYLE ANLAŞMALI EVLİLİK YAPTI
Feri Cansel, ilk evliliğini Britanya vatandaşı bir isimle yaptı. Bu evliliğinden Zümrüt adını verdiği bir kızı dünyaya geldi. Ancak evliliğinin sona ermesinin ardından Türkiye'de kalmak isteyen Cansel, Türk sinemacılarıyla tanışıp görüşmeye başladı. Oyuncu, Türkiye'de kalabilmek için bir apartman görevlisiyle anlaşmalı evlilik yaptığı iddiasıyla da gündeme geldi.
Feri Cansel, 1964 yılında Kan ve Gurur adlı filmde üstlendiği küçük rolle Yeşilçam'a ilk adımını attı. Ancak figüranlık yaparak kazandığı para geçimini sağlamaya yetmeyince farklı bir iş arayışına girdi. Bir süre sonra Parisien adlı kulüpte çalışmaya başlayan Cansel, sinema kariyerini sürdürürken hayatını kazanmanın yollarını da aradı.
"KASIMPAŞALI EMMANUELLE"
1960'lı ve 1970'li yıllarda dönemin popüler yapımlarında kamera karşısına geçen Feri Cansel, kendine özgü tarzıyla kısa sürede fark yarattı. Erkeksi tavırları ve konuşma biçimiyle dikkat çeken oyuncu, sinema dünyasında "Kasımpaşalı Emmanuelle" lakabıyla anılmaya başladı.
YILMAZ GÜNEY İLE EVLİLİK HAYALLERİ KURARKEN TERK EDİLDİ
Feri Cansel'in hayatında iz bırakan isimlerden biri de Yeşilçam'ın efsanesi Yılmaz Güney oldu. Çirkin Kral'a gönlünü kaptıran Cansel, 1969 yılında Güney'in yazıp yönettiği Bir Çirkin Adam filminde rol aldı. 1970 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere üç ödül kazanan yapım, oyuncunun kariyerinde önemli bir yere sahipti. Ancak Cansel, Yılmaz Güney'le evlilik hayalleri kurarken beklediği mutluluğa kavuşamadı ve sevdiği adam tarafından terk edildi.
KISKANÇLIK CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ
Feri Cansel, 1979 yılında konser için gittiği İzmir'de ticaretle uğraşan Melih Ük ile tanıştı. Kısa sürede birbirlerine aşık olan ikilinin ilişkisi, Ük'ün İstanbul'a taşınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Birlikte yaşamaya başlayan çift, Moda'da Zümrüt adını verdikleri bir market açarak ticarete de atıldı.
Feri Cansel, bu kez hayatının gerçek aşkını bulduğuna inanıyordu. Kızı Zümrüt başta olmak üzere yakın çevresindeki pek çok kişi de Cansel ile Melih Ük arasındaki güçlü bağa dikkat çekiyor, ikilinin birbirine büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu dile getiriyordu.
1983 yılında gazinolarda sahne alarak geçimini sürdüren Feri Cansel, aynı yıl ağustos ayında Bursa Köşk Gazinosu ile anlaşma yaptı. Ünlü oyuncu, burada gerçekleştireceği program karşılığında 13 milyon lira alacaktı.
1 Eylül akşamı Bursa'ya gitmek için hazırlıklarını tamamlayan Feri Cansel, ertesi sabah yola çıkacaktı. Cihangir Akyol Sokak'taki evinde kızı Zümrüt ve arkadaşları Pakize Songül Hay ile Seyfi Dursunoğlu'yla bir araya gelen oyuncu, gece boyunca sohbet etti. İlerleyen saatlerde eve Melih Ük'ün gelmesiyle gecenin seyri değişti.
OLAY GECESİNİ FERİ CANSEL'İN KIZI ŞÖYLE ANLATMIŞTI:
"Annem bazı şahsi eşyalarını almak için gelen Melih'le tartışırken ben odamdan çıktım. Annem ağlıyordu. Bir ara içeri girdim. Melih'in elinde silah vardı. Önce şakayla annemi korkuttuğunu sanmıştım. Silah sesleriyle içeri tekrar girdiğimde annemin duvara sürtünerek yere düştüğünü gördüm.
Tekrar silah patladı ve şuursuzca annemin üzerine kapandığımı hatırlıyorum. Bu ara namludan çıkan kurşunlardan biri alnımı sıyırarak geçmişti."
Feri Cansel'in cüzdanından Ük'ün üç yaşındaki çocukluk resmi çıkmıştı. Yakınları aralarında topladığı parayla cenazesini Kıbrıs'a gönderdiler. Lefkoşa Mezarlığı'nda bir kaç eski tanıdığının katıldığı bir cenaze namazının ardından sessizce toprağa verildi.
YEŞİLÇAM'IN İLK SİLİKON TAKTIRAN OYUNCUSU
Türk sinemasının ilk silikonlu göğüslere sahip olan güzel oyuncusu Feri Cansel birçok ünlünün aksine yaptırdığı estetik operasyonu gazetelerde yayınlatarak ilan eden ilk kişidir.
Feri Cansel'in kendisi gibi oyuncu kızın Hababam Sınıfı'nın yıldız ismiymiş.
FERİ CANSEL'İN KIZI ZÜMRÜT CANSEL...
Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi.
80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu.
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 59 yaşında.
Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor.
İşte akraba olduğuna şaşıracağınız diğer ünlü isimler...
Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel
Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen
Hayati Hamzaoğlu-Deniz Hamzaoğlu
Ali Şen-Şener Şen
Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe
Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu
Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna
Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy
Nubar Terziyan-Fedon Kalyoncu
Nilgün Bubikoğlu-Gülşen Bubikoğlu
Ercan Yazgan - Billur Yazgan
Necdet Tosun-Erdal Tosun-Gürdal Tosun
Bilal İnci - Elif İnci
Ekrem Dümer- Yalçın Dümer
Macit Flordun -Tardu Flordun
Halit Kut-Burak Kut
Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca
Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
Şener Şen-İnci Şen
Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman