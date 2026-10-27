Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı karavanı paylaşmış! Oyuncu Okan Çabalar’dan kahkaha attıran anı: “O zamana kadar kendimden memnundum”

Tiyatro, sinema ve televizyon projelerindeki mizahi üslubu ve başarılı performanslarıyla tanınan ünlü oyuncu Okan Çabalar, bu kez rol aldığı bir film setinde yaşadığı unutulmaz anıyla gündeme geldi.
Mizahi kişiliğiyle ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, set arasında yaşadığı o eğlenceli hikayeyi samimiyetle anlattı.
Set arasında yaşanan o anları tüm doğallığıyla aktaran Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü şu sözlerle dile getirdi:
"Bize aynı karavanı vermişlerdi. Ben oturuyorum, Kıvanç geldi yanıma oturdu. Ulan dedim, ben o zamana kadar kendimden memnundum, niye geldin oturdun buraya? İşin kötüsü adam hem yakışıklı hem de çok yetenekli."
OKAN ÇABALAR KİMDİR?
11 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğan Okan Çabalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine yönelmiştir.
İzmir Devlette Tiyatrosu ve çeşitli özel tiyatrolarda sahne alarak yeteneğini kanıtlayan sanatçı, televizyon ekranlarında ilk olarak "Şen Yuva" ve "Beşer Beşer" gibi komedi projeleriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
Ardından "Yalan Dünya" dizisindeki "Bünyamin" karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve başarılı programların yanı sıra sinema filmlerinde de başarılı komedi performanslarına imza atmıştır.