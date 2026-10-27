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Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:27 Son Güncelleme: 27.10.2026 11:30

Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı karavanı paylaşmış! Oyuncu Okan Çabalar’dan kahkaha attıran anı: “O zamana kadar kendimden memnundum”

Oyuncu Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı karavanı paylaştığı döneme ilişkin yıllar sonra dikkat çeken bir anısını anlattı. Tatlıtuğ’un yanına gelip oturmasıyla yaşadıklarını esprili bir dille aktaran Çabalar, ünlü oyuncuyla ilgili sözleriyle dinleyenleri güldürdü.

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Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı karavanı paylaşmış! Oyuncu Okan Çabalar’dan kahkaha attıran anı: O zamana kadar kendimden memnundum
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Tiyatro, sinema ve televizyon projelerindeki mizahi üslubu ve başarılı performanslarıyla tanınan ünlü oyuncu Okan Çabalar, bu kez rol aldığı bir film setinde yaşadığı unutulmaz anıyla gündeme geldi.

Mizahi kişiliğiyle ekranların sevilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, set arasında yaşadığı o eğlenceli hikayeyi samimiyetle anlattı.

Katıldığı bir programda meslektaşıyla ilgili samimi bir itirafta bulunan oyuncu, stüdyodakilere ve izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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Set arasında yaşanan o anları tüm doğallığıyla aktaran Okan Çabalar, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı karavanı paylaştığı günü şu sözlerle dile getirdi:

"Bize aynı karavanı vermişlerdi. Ben oturuyorum, Kıvanç geldi yanıma oturdu. Ulan dedim, ben o zamana kadar kendimden memnundum, niye geldin oturdun buraya? İşin kötüsü adam hem yakışıklı hem de çok yetenekli."

OKAN ÇABALAR KİMDİR?

11 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğan Okan Çabalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

İzmir Devlette Tiyatrosu ve çeşitli özel tiyatrolarda sahne alarak yeteneğini kanıtlayan sanatçı, televizyon ekranlarında ilk olarak "Şen Yuva" ve "Beşer Beşer" gibi komedi projeleriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Ardından "Yalan Dünya" dizisindeki "Bünyamin" karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış ve başarılı programların yanı sıra sinema filmlerinde de başarılı komedi performanslarına imza atmıştır.

Stand-up gösterileri ve özgün oyunculuk tarzıyla Türk komedi sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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Kıvanç Tatlıtuğ’la aynı karavanı paylaşmış! Oyuncu Okan Çabalar’dan kahkaha attıran anı: “O zamana kadar kendimden memnundum”
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