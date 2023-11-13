Kıyafetleriyle bin öğrenciye burs verdi

Sürdürülebilir iyilik alışveriş platformu aracılığıyla eşyalarını paylaşan Tülin Şahin, bu oluşuma destek vermeye devam ediyor. Yardım platformunun kurulduğu günden bu yana ilk destekçilerinden olan ünlü manken, kıyafetlerini bağışlayarak bir çok ünlü isme örnek olmuştu. 2018 yılından bu yana fazla eşyalarını paylaşan Şahin, paylaştığı ürünlerin geliriyle şimdiye kadar bin gencin aylık eğitim bursuna denk gelen bütçe oluşmasını sağladı. Şahin aynı zamanda yeniden kullanım sayesinde 3 milyon litreden fazla su tasarrufu da sağladı. Şahin, şimdiye kadarki paylaşımlarının geliriyle, genç kızların eğitim bursuna, SMA'lı çocukların tedavisine, deprem bölgesinde gerçekleştirilen projelere ve çocukların Anıtkabir ziyareti gibi projelere katkıda bulundu. Şahin'in paylaştığı ürünler arasında özel tasarım abiye ve çekimlerde kullandığı kıyafetler yer alıyor.