Aslıhan Doğan Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen davet, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turan, ev dekorasyonuna olan ilgisinden bahsetti: "Kıyafetten çok ev eşyalarına meraklıyım. Evdeki ürünlerin yaşanmışlıklarını seviyorum." Yaz tatili planlarıyla ilgili de konuşan Turan, kış mevsimini çok sevdiğini söylerken, çocukları ve eşi Arda Turan için yazı da keyifli bulduğunu dile getirdi. "Yaz gelsin, tadındayken bitsin" diyen Turan, eşinin futbolculuk ve teknik direktörlük dönemini kıyasladı: "Futbolcuyken daha zor olacağını sanmıştım ama teknik direktörlük daha stresliymiş. Evinde huzur buluyor, ben de ona göre davranıyorum."