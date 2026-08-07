Haberler Günaydın Haberleri Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor
Giriş Tarihi: 7.08.2026

Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi’nin annesi Kader Çiftçi, eşiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Anne Çiftçi, kocasını “Kızımın filmlerden, dizilerden kazandığı parayı çapkınlıkta yiyor” diyerek suçladı

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor
  • ABONE OL

Son dönemin gözde oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesi karıştı. Anne Kader Çiftçi ile baba Ünal Çiftçi yıllardır huzurlu bir yaşam sürüyordu. Çiftin evliliklerinden üç çocukları oldu. Büyük kızları Ülkü Hilal, ajansların dikkatini çekince TV ve sinema sektörüne giriş yaptı. Hilal kısa sürede çekilen birbirinden iddialı yapımlarda boy gösterdi.

ZİNA DAVASI DA AÇTI
Ancak geçtiğimiz günlerde anne Kader Çiftçi, mahkemeye başvurarak eşi Ünal Çiftçi'ye boşanma davası açtı. Kader Hanım dava dilekçesinde kocasını zina yapmakla suçladı. Kızlarının kazandığı parayı eşinin başka kadınlarla yediğini ve bu durumun aile ilişkilerini bozup huzurlarını kaçırdığını belirtti. Dava yakında görülecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA