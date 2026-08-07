Kızımın parasını çapkınlıkta yiyor

Son dönemin gözde oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesi karıştı. Anne Kader Çiftçi ile baba Ünal Çiftçi yıllardır huzurlu bir yaşam sürüyordu. Çiftin evliliklerinden üç çocukları oldu. Büyük kızları Ülkü Hilal, ajansların dikkatini çekince TV ve sinema sektörüne giriş yaptı. Hilal kısa sürede çekilen birbirinden iddialı yapımlarda boy gösterdi.

ZİNA DAVASI DA AÇTI

Ancak geçtiğimiz günlerde anne Kader Çiftçi, mahkemeye başvurarak eşi Ünal Çiftçi'ye boşanma davası açtı. Kader Hanım dava dilekçesinde kocasını zina yapmakla suçladı. Kızlarının kazandığı parayı eşinin başka kadınlarla yediğini ve bu durumun aile ilişkilerini bozup huzurlarını kaçırdığını belirtti. Dava yakında görülecek.