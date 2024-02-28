‘Kızımla olan benzerliğimiz hoşuma gidiyor’

Emine Ün, kızı Duru Kınay ile geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı. Gazeteciler ile sohbet eden Emine Ün, kızı Duru ile aralarındaki benzerlik için "Bu durum hoşuma gidiyor. Yaş farkımız belli olmuyor çünkü ben biraz genç gösteriyorum galiba. Arkadaş gibiyiz biz kızımla" dedi. Üniversiteye hazırlandığını belirten Duru ise "Anneme özeniyorum ama tam olarak o yolda ilerleyeceğimi söyleyemem. Annem ve babamı örnek alıyorum. Oyunculuk teklifleri de geldi ama okulum var şu an. Londra'dan dönünce bakacağız" dedi.