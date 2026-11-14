Haberler Günaydın Haberleri Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla ifade verdi
Giriş Tarihi: 14.11.2026

Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla ifade verdi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla ifade verdi
  • ABONE OL
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın 11 yaşındaki kızları Francesca'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla Buenos Aires'te savcılığa ifade verdi. Olay, Icardi'nin arkadaşına gitmek isteyen kızını azarlayıp odasına kilitlemesi ve çocuğun dizüstü bilgisayarından annesine "Babam bana vurdu, korkuyorum" mesajı atmasıyla ortaya çıktı. Program çekimini yarıda kesip eve giden Nara'nın ihbarı üzerine, Icardi'ye 45 gün uzaklaştırma verildi. Polis baskınıyla Icardi'nin telefon ve bilgisayarına el konuldu. Suçlamaları reddeden futbolcunun avukatı, olayın sözlü tartışma olduğunu savundu. Ev içi video kayıtlarını delil olarak sundu. Bu soruşturma, 2024 sonunda ayrılan çiftin boşanma, nafaka, velayet ve şiddet davalarının sonuncusu oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla ifade verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA