Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla ifade verdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın 11 yaşındaki kızları Francesca'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla Buenos Aires'te savcılığa ifade verdi. Olay, Icardi'nin arkadaşına gitmek isteyen kızını azarlayıp odasına kilitlemesi ve çocuğun dizüstü bilgisayarından annesine "Babam bana vurdu, korkuyorum" mesajı atmasıyla ortaya çıktı. Program çekimini yarıda kesip eve giden Nara'nın ihbarı üzerine, Icardi'ye 45 gün uzaklaştırma verildi. Polis baskınıyla Icardi'nin telefon ve bilgisayarına el konuldu. Suçlamaları reddeden futbolcunun avukatı, olayın sözlü tartışma olduğunu savundu. Ev içi video kayıtlarını delil olarak sundu. Bu soruşturma, 2024 sonunda ayrılan çiftin boşanma, nafaka, velayet ve şiddet davalarının sonuncusu oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör