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Giriş Tarihi: 24.3.2024

Kızını babasına göstermezse hapse girecek

Ünlü manken Tülin Şahin’in, kızının babası Pedro de Noronha ile Aile Mahkemesi’nde görülen davası sonuçlandı. Şahin’in, çocuğunu babasına göstermezse 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına karar verildi

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Kızını babasına göstermezse hapse girecek
Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Noronha, geçtiğimiz aylarda Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak çocuğunu kendisine göstermediğini iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu. Portekizli işadamı ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etmişti.



TARAFLARIN AVUKATLARI KATILDI
Dava, önceki gün İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Pedro de Noronha, Şahin hakkında hapis cezası talep etti. İşadamının avukatı Eyyüp Osman Hacıbekiroğlu, Şahin'in, çocuğunu göstermediği takdirde 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına karar verildiğini belirtti.
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Kızını babasına göstermezse hapse girecek
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