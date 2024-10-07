‘Kızlar kimseyi takıntı yapmayın’

Popçu Hande Yener Alanya ve Antalya'da sahne aldı. Repertuvarı ve şovuyla hayranlarına müzik ziyafeti çeken Yener'in Alanya'daki konuşması da takdir topladı. Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner'i hayattan vahşice koparan cinayete Hande Yener de tepkisiz kalmadı. Sanatçı "Allah görüyor ve bütün kötülerin cezası kesilecek. İyi insan olmaya, 'Nasıl iyi insan olunur?' sorusunu sormaya devam edeceğiz. Kötüleri gördükçe iyi biri olmak için daha çok çırpınıyorum. Genç kızlar içinize şüphe düştüğü anda bırakın! Kimseyi takıntı yapmayın, kimse sizden değerli değil" dedi.