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Giriş Tarihi: 30.10.2024

Kocam aldattı, benimle hiç ilgilenmedi

Evlilikleri örnek gösterilen sosyetik çift Güven Bostancı ve Çağla Bostancı’nın arasına kara kedi girdi. Çağla Hanım, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle soluğu adliyede aldı. Evliliklerinden 18 yaşında bir kızları olan Çağla Bostancı, eşinin kendisine maddi ve manevi tazminat ile aylık 60 bin lira nafaka ödemesini ve ortak mal paylaşımı yapılmasını talep etti

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
Kocam aldattı, benimle hiç ilgilenmedi
Cemiyet hayatının ünlü çiftlerinden Güven Bostancı ve Çağla Bostancı arasında önemli bir gelişme yaşandı. Çift, uzun yıllardır sürdürdükleri mutlu evlilikleri ile örnek olarak gösteriliyordu. Yaşanan son gelişmeye göre, Çağla Bostancı, eşi Güven Bostancı'nın kendisini aldattığı gerekçesiyle soluğu İstanbul Adliyesi'nde aldı ve boşanma davası açtı.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEDİ
Çağla Bostancı; Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını, zina nedeniyle boşanmak istediğini ifade etti. Çağla Hanım, eşinin evlilikleri sürecinde kendisine sevgi ve ilgi göstermediği gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Çağla Bostancı eşinden nafaka ve ortak mal paylaşımı istedi.
İstanbul Aile Mahkemesi, Güven Bostancı tarafından eşi Çağla Bostancı'ya verilmek üzere geçici olarak aylık 60 bin Türk lirası tedbir nafakası verilmesine karar kıldı. Dava ilerleyen günlerde görülecek. Çiftin 18 yaşında bir kız çocukları bulunuyor.

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Kocam aldattı, benimle hiç ilgilenmedi
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