Kolombiya’da dev Filistin bayrağı açtı

İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, geçtiğimiz günlerde konser için Kolombiya'ya gitti. Waters, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi. Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye eden müzisyen Waters, görüşmenin sonunda Petro ile dev Filistin bayrağı açtı. Cumhurbaşkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, Waters'ın, Petro'dan Gazze'de soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) önünde bir eyleme eşlik etmesini istediği bildirildi. Görüşmenin heyecan verici olduğu ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro ve Waters'ın, Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çektiği bildirildi.Bogota'da sahne alan Waters, konuşmasında da, Cumhurbaşkanı Petro'ya selam yollayğp ve Petro'ya oy veren Kolombiyalıları tebrik etti. Öte yandan Petro, geçen ay yaptığı açıklamasında, Roger Waters'ın Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirtmiş, "Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor" demişti. Waters'ın, ülkesinde konser vermesi için her türlü desteği kendisine sağlayacağını söyleyen Petro, otellerin Waters'ı kabul etmemesi halinde kendisinin devreye gireceğini bildirmişti.