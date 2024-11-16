Komik bir babayla hayat daha eğlenceli olur

atv'nin efsane dizisi 'Kardeşlerim'deki başarısının ardından dikkat çeken Aylin Akpınar, 'Baba Beni Güldürsene' filminde rol aldı. Sakar bir baba ile kızının eğlenceli maceralarını konu alan komedi filminde Ayşenaz karakterini oynayan Akyınar, samimi açıklamalar yaptı:Uzun bir dizi setinden sonra bu benim ilk sinema deneyimim. Farklı bir tecrübe. Çekimler çok keyifli geçti. Tüm ekibe emekleri için teşekkür ederim.Anne babası ayrı yaşayan bir çocuk Ayşenaz. Aradaki dengeyi sağlamaya çalışıyor aslında. Filmimizde çocuğun gözünden bakılınca, iyi ilişkiler kurmanın önemi anlatılıyor.Komik bir baba hayatı daha eğlenceli hale getireceği için tüm çocuklar ister diye düşünüyorum. Benim babam çok eğlenceli ve anlayışlıdır. Beraberken keyifli vakit geçiririz. Onu çok seviyorum.Oyunculuk maceram 5 yaşında başladı. Birçok reklam filminden sonra dizilerde rol almaya başladım. Bu artık benim işim ve çok seviyorum. Küçük yaşlarda başrollerde yer almak gurur verici... Bir işin başrolünde olup altından kalkmak çok mutlu ediyor beni. Bulunduğum noktadan çok mutluyum, oyunculuk hayatımın bir parçası.Çok emek veriyorum. Okul ve setleri bir arada yürütmek çok zor aslında. Ailem de bu konuda bana hep destek olup, işimi kolaylaştırıyor. Arkadaşlarımla çok vakit geçiremiyorum, sette olunca çok vaktim olmuyor. Vakit yaratmaya çalışıyorum her fırsatta. 7 senedir bu işi yapıyorum, bu duruma alıştım sanırım.