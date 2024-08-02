Komiser ile Yörük kızının aşkı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrolde buluşturan 'Bir Gece Masalı' adlı dizi yeni yayın döneminde atv'de seyirciyle buluşacak. Heyecan yaratan dizinin duyurusu sosyal medya için hazırlanan afişi ile yapıldı. Afişte yer alan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un karakterlerinin gizemli ve çekici duruşları, dizinin atmosferine dair önemli ipuçları verirken ikili uyumları ile de göz doldurdu. İzleyicilere aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor. Burak Deniz; 'Mahir', Su Burcu Yazgı Coşkun ise 'Canfeza' olarak izleyicinin karşısına çıkarken dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi isimler de yer alıyor. 'Bir Gece Masalı'; komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.