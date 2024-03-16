Komşu çıldırdı onlar kaçtı

Başak Dizer önceki gece Etiler'deki bir mekana eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına eğlenmeye gitti. Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi içeri giriş yaptı. Bu esnada karşı apartmanda oturan bir komşu, mekandan gelen yüksek sesten şikayetçi oldu. Daha sonra inip mekana giden komşu, işletmeci ile tartıştı.Bunun üzerine olumlu bir karşılık alamayan komşu, "Bunlar yıllardır böyle. Ben artık bıktım. Sürekli şikayet ediyorum ama nafile" dedi. Tam bu olaylar yaşanırken görüntü vermek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşini de mekanın arka tarafından çıkarttırarak uzaklaştı.