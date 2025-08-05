Konağı define heyecanı sardı

ATV dizisi 'Aile Saadeti' sekizinci bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerin beğeniyle izlediği dizi, önceki akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. 8'inci bölümde; konakta define olduğuna inanan Emin, Harun'u da bu hayale ortak etti. İkili, kazı yaparak gizli bir hazineye ulaşma umuduyla işe koyuldu. Konaktaki maddi sıkıntılar giderek artarken, Saadet Hanım'ın uzaktan akrabası olan Latife Hanım'ın gelişiyle dengeler altüst oldu. Aile sakinleri Latife'nin konağa yerleşeceğini düşünse de onu sadece misafir etmeye karar verdi. Latife'nin hazine söylentisinden bahsetmesi, Emin'in iyice umutlanmasına neden oldu.