Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, işadamı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşmişti. Dizi ve film çekimleri için sık sık Türkiye'ye gelen Ateş, bu kez dişlerini yaptırmak için geldi.Her fırsatta Türkiye'deki sağlık sektörünün ne kadar iyi olduğunu anlatan ünlü oyuncu, "İstanbul'a geliş sebebim hem iş hem de doktor kontrollerimi yaptırmak. Zaten size zaman zaman bahsediyoruz. Türkiye'nin sağlık sistemi Amerika'ya göre çok daha iyi. O yüzden sağlık kontrollerim için buraya gelmeyi seviyorum. Buradaki doktorları ve aldığım hizmeti de çok seviyorum" dedi.Geçtiğimiz hafta bir diş doktoruna giden Ateş, çocukluk travmasından da şöyle bahsetti: "Dişçiden çok korkuyorum. Çocuklukta benim için travma olmuştu. Uzun zaman sonra alıştım." Dişlerindeki problemleri ve ön dişlerindeki şekil bozukluklarını gidermek için diş hekimine başvurduğunu belirten oyuncu, "Dişlerimde problemler var onları hallettik. Bir de diş estetiği yaptırdım" diye konuştu.