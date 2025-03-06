‘Konuyu tamamen kapatmanın vakti geldi’

BİR dönem çok popüler olan Hepsi grubunun üyeleri arasındaki polemik bitmiyor. Geçtiğimiz günlerde grup üyesi Gülçin Ergül, grubun dağılmasıyla ilgili "Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Arkamdan egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde" demişti. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Yasemin Yürük'e, Ergül'ün bu sözleri soruldu. "Bu 15-16 sene öncenin konusu" diyen Yürük, şöyle devam etti: "Konuyu komple kapatmanın vakti geldi. Yıllardır kendisi bizleri karalıyor. Biz bir şey yapmadık. Grubu kendisi 'Ben aşık oldum ve ayrılıyorum' diyerek dağıttı. En büyük hakkı ama üslup önemli. O bize ne söylediyse biz insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır. Gerçekler ortaya çıksın diye belgesel istiyorduk biz, kendisi reddetti."