Brad Pitt
merakla beklenen 'Ocean's 14' filminin çekim takvimi hakkında bilgi verirken yeni James Bond filminde kötü karakteri canlandırmak istediğini de söyledi. Pitt yeni filminin çekimlerinin gelecek yılın sonuna doğru başlayacağını ve iyi bir senaryonun seyirciyi beklediğini söyledi. Filmde Pitt'in yanı sıra George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon ve Don Cheadle da serideki rollerini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini David Leitch'in üstlenmesi planlanıyor. Pitt, Robert Pattinson'ın yeni James Bond olmasına dair de konuştu. "Bu fikre bayıldım, yaptığı işleri seviyorum, seçimlerini seviyorum. Bence o gerçekten çok iyi bir oyuncu. Harika bir karar, bence de doğru bir seçim" diyen Pitt, bir sonraki Bond filminin kötü karakteri olmaya da sıcak baktı. Pitt, "Robert! Denis! Bunu gerçekten isterim. Böyle bir rolü üstlenmeye hazırım. Javier Bardem
bunu o kadar iyi yaptı ki çıtayı oldukça yükseltti. Ama bu meydan okumayı kabul ederim" diye konuştu.