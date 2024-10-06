‘Kötülükler bitsin artık’

Şarkıcı Ziynet Sali, Sarıyer'de yer alan bir mekanda sahneye çıkarak sevenlerine müzik ziyafeti verdi. Yeni şarkısı 'Daha Nasıl Sevebilirim' ile gündemde olan Sali, sahnesine bu şarkının söz ve müziğine imza atan Gülden Karaböcek'i davet etti. İkili, 'Sen Evlisin' ve 'Dilek Taşı' gibi klasikleşmiş eserleri seslendirerek izleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Cinayete kurban giden İkbal Uzuner'i de anan Sali, "Bu konsere özenle hazırlandım. Ama dün yaşanan olaylar sonrası o kadar ağladım ki yüzüm şiş, lütfen kusura bakmayın. Kötülükler bitsin" dedi.