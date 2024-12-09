Kral Charles ağzına et sürmüyor

2024'ün ilk haftalarında prostat kanserine yakalandığı açıklanan İngiltere Kralı 3. Charles'ın iyileşme sürecini hızlandırmak ve kanseri yenmek amacıyla kırmızı et yerine avokado tükettiği ortaya çıktı. Ocak ayında kanser teşhisi konan Kral Charles, yaklaşık üç ay boyunca kameralardan uzak kaldı. Kanser teşhisinden sonra sağlığına daha da dikkat eden Charles'ın kırmızı et tüketimi de sınırlandırıldı. Kraliçe Camilla'nın oğlu Tom Parker Bowles, Charles'ın beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikleri Saga dergisine anlattı. Bowles, "Ben bir beslenme uzmanı değilim ama Kral Charles, hangi gıdanın vücuduna iyi gelip gelmediğini çok iyi biliyor'' dedi.BBC'nin eski kraliyet muhabiri Jennie Bond ise Kral'ın süt ürünleri tüketimini de azalttığını söyledi. Kral Charles'ın kırmızı eti bırakma kararının tamamen tıbbi gerekçelerden kaynaklandığını belirten Bond, ''Kral, sadece iyileşmeye odaklanmış durumda. Doktorlar ne derse onu uyguluyor ve hiç zorlanmıyor'' dedi.